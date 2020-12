Italienische Parlamentsdelegation besucht Märtyrerallee

Baku, 7. Dezember, AZERTAC

Eine Delegation der italienischen Abgeordnetenkammer und des Senats, die zu einem Besuch in Aserbaidschan weilt, besuchte am 7. Dezember die Allee der Märtyrer in der Hauptstadt Baku.

AZERTAC zufolge ehrten Delegationsmitglieder hier das Andenken an heldenhafte Söhne des aserbaidschanischen Volkes, die sich für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans geopfert haben, und legten Blumen an ihren Gräbern nieder.

Man informierte sie über die Geschichte der Märtyrerallee sowie über die Aufbauarbeiten, die in Baku durchgeführt werden.