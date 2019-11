Italienischer Traditionsklub denkt über Rangnick-Deal nach

Baku, 28. November, AZERTAC

Seit der Absage an den FC Bayern ist es um Ralf Rangnick wieder ruhiger geworden. Nun gerät der Leiter des Red-Bull-Fußball-Kosmos jedoch erneut in die Schlagzeilen. Im Gespräch ist ein Wechsel nach Italien.

Obwohl sich der FC Bayern mit einer möglichen Verpflichtung von Ralf Rangnick beschäftigt haben soll, fanden die Parteien nach der Entlassung von Niko Kovac nicht zueinander. Rangnicks Bereitschaft, als Aktiver in den Profifußball zurückzukehren, gilt jedoch als verbrieft.

Daher denkt nun offenbar auch der italienische Traditionsklub AC Mailand bzw. dessen milliardenschwerer Sponsor Elliot Group über eine Verpflichtung des Ex-Leipzigers nach.

Das Portal "calcionmercato" will exklusiv erfahren haben, dass der Name Rangnick in den Planungen der Mailänder eine zentrale Rolle spielt. Zunächst soll es sich in der Chefetage der Rossoneri nur um eine lose Idee gehandelt haben, wenig später wurde Rangnick angeblich offiziell vorgeschlagen. Mittlerweile könne eine Verpflichtung des "Professors" jederzeit über die Bühne gehen, heißt es.

Der Haken: Bekommt Rangnick den Zuschlag, müsste der AC Milan seine gesamte Klubstruktur anpassen. Der 61-Jährige würde wohl nicht nur den Posten des Cheftrainers, sondern auch den Job des Chefscouts und des Sportdirektors übernehmen. Positionen, die in Mailand aktuell von drei verschiedenen Personen ausgefüllt werden.