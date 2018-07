Italienisches Unternehmen wird am Tender für Kommunalfahrzeuge in Aserbaidschan teilnehmen

Baku, 18. Juli, AZERTAC

Das italienische Unternehmen wird an einem Tender für Kommunalfahrzeuge in Aserbaidschan teilnehmen.

Das sagte der Vizepräsident für Zentralasien der Gesellschaft von “CNH Industrials“, Stuart Campbell, an einem Runden Tisch zum Thema "Infrastruktur, Transport und Logistik" in Baku, wie AZERTAC berichtete.

Er sagte zudem, dass das Unternehmen während der ersten europäischen Spiele in Aserbaidschan etwa 350 Busse “BakuBus“ präsentiert hatte. Das Unternehmen plant derzeit, an einem Tender für Kommunalfahrzeuge in Aserbaidschan teilzunehmen.