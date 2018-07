Italiens Präsident Sergio Mattarella lernt Innenstadt kennen

Baku, 19. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Italienischen Republik Sergio Mattarella und seine Tochter Laura Mattarella haben am Donnerstag, dem 19. Juli beim Besuch in Aserbaidschan eine der schönsten Ecken und Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Aserbaidschans Baku- “Itschäri Schähär“ (Innenstadt) kennen gelernt, wie AZERTAC berichtete.

Der Ausflug der italienischen Gäste begann mit der Besichtigung des am Anfang des XV. Jahrhunderts gebauten Komplexes “Palast der Schirvanschahs“.

Man informierte Präsident Sergio Mattarella und seine Tochter Laura Mattarella über die Geschichte des Jungfrauenturms, seine ungewöhnliche, einzigartige architektonische Besonderheiten. Man teilte ihnen mit, dass der Grundstein des Turms in den VII. und VI. Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung gelegt wurde. Der Jungfrauenturm wurde in einer zylindrischen Form gebaut, ist 28 Meter hoch und 16-16,5 Meter im Durchmesser.

Die Bekanntschaft mit der Exposition auf dem Territorium des religiös-architektonischen Komplexes “Sirataghli” erweckte bei italienischen Gästen großes Interesse.

Man teilte dem italienischen Staatschef und seiner Tochter mit, dass in der Itschäri Schähär seltene historische Kunstdenkmäler erhalten werden, die in die Liste des UNESCO – Welterbes aufgenommen wurden. Sie wurden über die in der Innenstadt durchgeführten Restaurierungsarbeiten ausführlich informiert.

Der italienische Präsident und seine Tochter trugen sich in das Gästebuch des staatlichen historisch-künstlerischen Schutzgebiets “Itschäri Schähär“ ein.

Man brachte dem Hohen Gast Erinnerungsgeschenke dar.