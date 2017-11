Jaan Reinhold: Aserbaidschan ist ein wertvoller Partner für Europäische Union

Baku, 7. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 7. November ist der aserbaidschanische Parlamentssprecher Ogtay Asadov mit einer Delegation bestehend aus Botschaftern für besondere Aufträge der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union zusammengetroffen, wie AZERTAC berichtet.

Ogtay Asadov wies beim Gespräch darauf hin, dass die Besuche hochrangiger EU-Beamter in Aserbaidschan zur Entwicklung eines politischen Dialogs und bilateraler Beziehungen beitragen. "Wir sind völlig überzeugt, dass Treffen, die sie im Rahmen des Besuchs abhalten werden, zur weiteren Stärkung der gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit sowie dem für das Ende des laufenden Monats anberaumten Gipfeltreffen in Brüssel ihren gewissen Beitrag leisten werden. Unter diesem Gesichtspunkt legen wir großen Wert auf bilaterale Besuche", sagte er.

Der estnische Botschafter in der Östlichen Partnerschaft Jaan Reinhold sagte, Aserbaidschan sei ein wertvoller Partner für die Europäische Union. Der Zweck des Besuchs ist es, die Situation in der Region kennen zu lernen und am Vorabend des Gipfels über Fragen, welche die beiden Parteien interessieren, eine Klarheit zu schaffen.

Dann beantwortete der Sprecher der Nationalversammlung Fragen der Gäste.

Die Seiten tauschten sich über die Aussichten für die Entwicklung der Beziehungen auf der Ebene der Parlamente, über die Art und Weise der Lösung regionaler Konflikte und die Bedeutung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit aus.

Der Leiter des Apparats des Parlaments, Safa Mirsajew und andere Beamte waren ebenfalls bei dem Treffen anwesend.