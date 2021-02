Jabrayil: Ausländische Diplomaten besuchen Khudafarin Brücke VIDEO

Jabrayil, 6. Februar, AZERTAC

Die Botschafter, Militärattachés und Leiter internationaler Organisationen in Aserbaidschan besuchten im Rahmen ihres Besuchs in die von der Besatzung befreite Region Jabrayil (deutsch: Dschäbrayil) die Khudafarin Brücke an der Grenze zum Iran in jener aserbaidschanischen Region.

Beim Besuch im Bezirk Jabrayil besichtigten die Vertreter des diplomatischen Korps auch den Friedhof in der Stadt Jabrayil und andere von Armeniern zerstörte Gebiete, wie ein regionaler Korrespondent von AZERTAC berichtete.

Die Diplomaten werden während der Reise vom aserbaidschanischen Präsidentenberater Hikmat Hajiyev, dem Assistenten der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan Eltschin Amirbayov und anderen Beamten begleitet.