Japan: Corona-Infektionen deutlich zugenommen

Baku, 7. April, AZERTAC

Japans Premierminister Shinzo Abe hat wegen der Coronakrise in sieben Regionen des Landes den Ausnahmezustand verhängt, darunter in der Metropolregion Tokio. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und AP. Die Maßnahme soll am Mittwoch in Kraft treten und zunächst für einen Monat gelten.

"Wir haben entschieden, den Ausnahmezustand zu verhängen, weil wir der Ansicht sind, dass eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus im ganzen Land enorme Auswirkungen auf unsere Leben und die Wirtschaft hätte", sagte Abe. Als Ziel gab er aus, die Bewegung der Menschen um 70 bis 80 Prozent einzuschränken. So könne man den Höhepunkt der Ausbreitung des Virus in zwei Wochen erreicht haben.

Neben Tokio sind die drei Nachbarprovinzen Chiba, Kanagawa und Saitma sowie Osaka, Hyogo und Fukuoka. Durch den Ausnahmezustand dürfen die Behörden die Bürger anweisen, in ihren Häusern zu bleiben, sowie die Schließung von Schulen und anderen Einrichtungen verordnen. Eine harte Abschottung wie in Italien oder Frankreich ist das aber nicht. Bürger können bei Missachtung weder belangt werden, noch können Firmen gezwungen werden, zu schließen.

Trotz der geographischen Nähe zu China, dem Ausgangsland der Pandemie, wurden in Japan laut Johns-Hopkins-Universität bisher nur knapp 4.000 Infektionen und 92 Todesfälle wegen Covid-19 registriert. Allerdings haben sich die Fallzahlen in der vergangenen Woche fast verdoppelt. Zudem deutet vieles darauf hin, dass deutlich mehr Menschen erkrankt sind, als die offizielle Statistik ausweist.