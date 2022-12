Japan will 320 Milliarden Dollar für eigenes Militär ausgeben

Baku, 16. Dezember, AZERTAC

Japan hat eine militärische Zeitenwende eingeläutet: Am Freitag beschloss die Regierung, das japanische Militär neu auszurichten und massiv aufzurüsten, um den Herausforderungen durch benachbarte Länder zu begegnen. Unter anderem soll der Anteil der Rüstungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bis 2027 auf zwei Prozent erhöht werden. 320 Milliarden Dollar will das Land dafür ausgeben, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Strategiepapier zur Nationalen Sicherheit hervorgeht. Das ist die höchste Summe, die Japan nach dem Zweiten Weltkrieg für das Militär aufbringen will.

Darüber hinaus will Japans Regierung vom Alliierten USA mehrere Hundert Tomahawk-Marschflugkörper kaufen, um wenn nötig Gegenschläge auf benachbarte Länder durchführen zu können. Regierungschef Fumio Kishida begründete die Anschaffung von Raketen bereits im Vorfeld: “Der Grundgedanke ist, die Abschreckung zu verbessern und die Möglichkeit von Raketenangriffen weiter zu verringern.“

Die verabschiedete neue nationale Sicherheitsstrategie ist auf die Vorbereitung des Landes auf das Schlimmste abgezielt.