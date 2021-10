Japanische Investoren realisieren eine Reihe von Projekten im Bereich Tabakanbau -und Trocknung in Aserbaidschan

Zagatala, 6. Oktober, AZERTAC

Tet International Development, eines der führenden japanischen Unternehmen im Agrarsektor und setzt eine Reihe von Projekten für die Entwicklung des Tabakanbaus in Aserbaidschan um. Im Juli dieses Jahres eröffnete das Unternehmen seinen vierten Tabaktrocknungsbetrieb in der Region Zagatala. Am 6. Oktober besuchten rund 35 Aktionäre von Tet International Development die Tabaktrocknungsbetrieb der Tochtergesellschaft des Unternehmens “Zagatala AGRO Industry LLC” und lernten im Betrieb, in den sie investiert haben, das Tabaktrocknungs-Verfahren kennen, wie das regionale Büro von AZERTAC in Zagatala.