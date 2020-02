Javad Jahangirzade: Iran und Aserbaidschan unterzeichnen bisher mehr als 150 Dokumente

Teheran, 14. Februar, AZERTAC

Der Iran und Aserbaidschan haben bisher mehr als 150 Dokumente über die Zusammenarbeit in den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bereichen unterzeichnet.

Das erklärte der iranischen Botschafter in Aserbaidschan, Javad Jahangirzade. Er sagte, dass die beiden Länder eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit erfolgreich fortsetzen. Es ist kein Zufall, dass der Handelsumsatz zwischen beiden Ländern im Jahr 2019 500 Millionen US-Dollar betragen und ein Wachstum von 11 Prozent verzeichnete.

Der Botschafter sagte zudem, dass heute in Aserbaidschan 1614 iranische Unternehmen tätig sind. Diese Firmen arbeiten in verschiedenen Bereichen mit ihren aserbaidschanischen Kollegen eng zusammen. Die Entwicklung der aserbaidschanischen Wirtschaft ermöglicht iranischen Geschäftsleuten, in Aserbaidschan viel zu investieren. Der politische Wille der Staatsoberhäupter der beiden Länder schafft solide Grundlagen für die Ausweitung der gegenseitigen Beziehungen, so Botschafter Javad Jahangirzade.