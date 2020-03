Jean-Daniel Belfond: Das Buch "Aserbaidschan unter den großen Ländern" ist für französische Leser interessant

Paris, 9. März, AZERTAC

Ich war am Vorschlag, ein Buch von Botschafter Rahman Mustafayev über die Aserbaidschanische Demokratische Republik (1918-1920) zu veröffentlichen, sehr interessiert. Ich war nicht auf dem laufenden über die Gründung und Tätigkeit der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik (ADR), die in der Geschichte nur 23 Monaten existierte. Vor einem Jahrhundert lebte man in einem muslimischen Land mit Hoffnung, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Leider existierte dieser erste demokratische Staat nicht so lange. Die Bolschewiken setzten dieser Gesellschaft ein Ende.

Das sagte AZERTAC zufolge Jean-Daniel Belfond, Leiter des Verlags "Presses du Chatelet" in seinem Interview für die Nachrichtenagentur AZERTAC bei der Präsentation des in der französischen Sprache veröffentlichten Buches "Aserbaidschan unter den großen Ländern" von Rahman Mustafayev, dem aserbaidschanischen Botschafter in Frankreich

Er sagte zudem, dass dieses Buch für das französischsprachige Publikum sehr interessant ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde zum ersten Mal in der muslimischen Welt die erste demokratische Republik-ADR gegründet. Mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Demokratische Republik Aserbaidschan nicht nur der erste mehrheitlich muslimische Staat, der Frauen die gleichen politischen Rechte gab wie Männern, sondern einer der ersten Staaten weltweit, fügte er hinzu.

"Ich habe dieses Buch gelesen und fand es sehr interessant. Wir haben ein Buch für Französen und französischsprachige Leser veröffentlicht, um diese faszinierende Geschichte kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass das Buch von den Lesern geliebt wird.

Dank diesem Buch können Sie mehr über Aserbaidschan erfahren ", so Jean-Daniel Belfond.