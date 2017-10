Jiri Sestak: Politische Beziehungen zwischen Tschechien und Aserbaidschan sind auf hohem Niveau

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Valeh Alasgarov, der stellvertretende Vorsitzende von Milli Mejlis (Nationalversammlung), Vorsitzende des Komitees für natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt

ist mit einer Delegation um den stellvertretenden Vorsitzenden des tschechischen Senats Jiri Sestak zusammengetroffen.

Beim Gespräch wurden die Aussichten für die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zur Sprache gebracht.

V. Alasgarov stellte fest, dass der Besuch zur Weiterentwicklung dieser Beziehungen beitragen wird. Sie sprach auch interparlamentarische Beziehungen und Beziehungen in anderen Bereichen an und äußerte sich lobend über die Aktivitäten der Freundschaftsgruppen in den Parlamenten der beiden Länder.

Der stellvertretende Vorsitzende des tschechischen Senats, Jiri Sestak, zeigte sich zufrieden mit seinem Besuch in Aserbaidschan. Der Gast erinnerte an die Unterzeichnung eines strategischen Partnerschaftsdokuments zwischen Tschechien und Aserbaidschan und hob hervor, dass die politischen Beziehungen auf einem hohen Niveau sind.

Er betonte auch, dass es sehr große Aussichten für die Erweiterung der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich gibt.

Es wurde hervorgehoben, dass die tschechischen und aserbaidschanischen Unternehmen besonders im Verkehrsbereich eng zusammenarbeiten und diese Beziehungen einen positiven Einfluss auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern ausüben. Die Seiten wiesen auf die Wichtigkeit der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit in diesem Bereich hin.

Die Seiten tauschten sich zu einer Reihe von Fragen von beiderseitigem Interesse aus.