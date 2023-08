Johannesburg: BRICS-Gruppe will weitere sechs Staaten aufnehmen

Baku, 24. August, AZERTAC

Die BRICS-Gruppe will nach Angaben des südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa sechs weitere Staaten aufnehmen.

Man habe sich darauf verständigt, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als „vollwertige Mitglieder“ willkommen zu heißen, sagte Ramaphosa zum Abschluss der dreitägigen Zusammenkunft in Johannesburg. Der Eintritt der neuen Mitglieder werde zum 1. Januar 2024 wirksam. Bislang gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. In diesen Ländern wird ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung erarbeitet. In ihnen leben 42 Prozent der Weltbevölkerung. Etwa 40 Staaten hatten im Vorfeld des Brics-Gipfels in Südafrika ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet.

Ziel des Bündnisses ist, den Bedürfnissen des Globalen Südens mehr Gewicht zu verleihen und auch wirtschaftlich die Abhängigkeit vom US-Dollar als globaler Leitwährung zu reduzieren.