Judo-Turnier in Taschkent: Aserbaidschans Athlet Mammadli Mehdiyev gewinnt Bronze

Baku, 8. März, AZERTAC

Der aserbaidschanische Athlet Mammadli Mehdiyev hat am letzten Wettkampftag des Judoturniers "Großer Helm" in Taschkent in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen.

AZERTAC zufolge schlug er im Kampf um Bronze Shermukhammad Jandreyev aus dem Gastgeberland.

Der Aserbaidschanische Judosport-Verband, der beim Turnier mit 12 Athleten vertreten war, schloss es mit zwei Bronzemedaillen ab.

Damit belegte die aserbaidschanische Mannschaft den 14 Platz.

Am Turnier nahmen ca.500 Athleten aus 71 Ländern teil.