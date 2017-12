Junger Aserbaidschaner Ramil Najafov erarbeitet Design des Automodells "Karabach"

Baku, 7. Dezember, AZERTAC

Der Junge Aserbaidschaner Ramil Najafov hat das Design des Fahrzeugmodells “Karabach“ entwickelt.

In seinem Gespräch mit einer AZERTAC-Korrespondentin sagte der talentierte junge Designer, er beabsichtige das 4x4-Modell mit dem Namen “Karabach“ an Auto-Design-Center in Italien (Car Design Schools) zu senden: “Mein Ziel ist es, das Modell “Karabach“ auf einer der maßgeblichen der Webseiten der Welt zu veröffentlichen.

Der junge Designer hat erstmals ein neues Design des BMW Modells entwickelt. Vertreter des deutschen Konzerns haben die Entwürfe des Designers gebilligt. Obwohl Ramil einen Antrag bezüglich der Einstellung beim Konzern einreichte, wurde sein Antrag nicht stattgegeben. Der deutsche Konzern forderte von jungem Designer eine Ausbildung in Europa.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Ramil auch das Design der Autos “Azerant“, “Azerant Buta“ und des Jagdbombers “Khaz-747 ist erarbeitet hatte .

Sein größter Wunsch ist es, seine Ausbildung und Erfahrung in diesem Bereich weiter zu verbessern.