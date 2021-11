Kambodscha: Enger Verwandter von SARS-CoV-2 wurde bei Fledermäusen identifiziert

Baku, 10. November, AZERTAC

Der Bericht basiert auf zwei Proben von Hufeisennasen in Kambodscha und wurde von Etienne Simon-Loriere vom Pasteur Institute in Paris und Veasna Duong vom Pasteur Institute International Network in Phnom Penh verfasst. Ähnliche Coronaviren könnten ihren Erkenntnissen zufolge in weiten Gebieten Südostasiens endemisch sein. Hufeisennasen (Gattung Rhinolophus) sind laut einem in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Bericht das “natürliche Hauptreservoir“ von SARS-bezogenen Coronaviren, auch bekannt als Sarbecoviren2. “Tatsächlich wurde bei Rhinolophus-Fledermäusen, die in mehreren Provinzen Chinas gesammelt wurden, eine große Vielfalt an Coronavirus-Arten gefunden“, heißt es. “Bisher wurden die nächsten Verwandten von SARS-CoV-2 aus Hufeisennasen identifiziert, die in der südchinesischen Provinz Yunnan beprobt wurden.“

Diese wurden 2013 von einer Rhinolophus affinis-Fledermaus, 2019 einer Rhinolophus malayanus-Fledermaus und einer Rhinolophus-Eiter-Fledermaus sequenziert. In der ostchinesischen Provinz Zhejiang wurde 2015 und 2017 ein weiter entfernt verwandtes Virus bei Fledermäusen entdeckt.

“Mehr als 25 % der weltweiten Fledermausvielfalt sind dort zu finden, und ein enger Verwandter von SARS-CoV-2 wurde bei Fledermäusen identifiziert, die im Juni 2020 in einer Höhle in Thailand gefangen wurden. “Wir berichten über die Identifizierung und Charakterisierung von zwei eng verwandten Coronaviren“ auf SARS-CoV-2 bei Fledermäusen, die 2010 in Kambodscha beprobt wurden, was darauf hindeutet, dass diese Viruslinie in einem viel größeren geografischen Gebiet zirkuliert als zuvor berichtet“, fügten sie hinzu“.

Die Proben des Berichts stammten von Shamels Hufeisennasen (Rhinolophus Schamli), die im Dezember 2010 in der kambodschanischen Provinz Steung Treng getestet wurden. “Die beiden Sequenzen sind eng mit SARS-CoV-2 verwandt und weisen 92 auf“. heißt es in dem Bericht.