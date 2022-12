Kambodscha: Mehr als zehn Tote bei Brand in Casinokomplex

Baku, 29. Dezember, AZERTAC

In einem Casinokomplex im Poipet von Kambodscha an der Grenze zum benachbarten Thailand sind bei einem Brand mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Personen wurden verletzt, wie Behörden und die “Phnom Penh Post“ berichteten.

Das Feuer brach demnach am Mittwoch gegen Mitternacht im Grand Diamond City Casino in der Stadt Poipet aus. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Menschen aus dem Fenster sprangen, nachdem sie von dem Feuer eingeschlossen worden waren.

Nach Angaben der Polizei seien 360 Rettungskräfte im Einsatz. Die Ursache des Brandes sei noch nicht bekannt.

Das Casino beschäftigte etwa 400 Arbeiter. Thailands öffentlich-rechtlicher Rundfunk berichtete, dass Dutzende Menschen im Gebäude eingeschlossen waren. Die Casinos in Poipet sind ein Anziehungspunkt für thailändische Glücksspieler.