Kapazgöl, Göjgöl und Maralgöl-Naturwunder Aserbaidschans

Baku, 15. Februar, AZERTAC

Aserbaidschan-ein Land mit ungewöhnlich vielfältiger Naturausstattung: Hochgebirge mit Laubwäldern, alpine Matten, Seen, winterkalte Halbwüsten und Steppen, weiträumige Küstensümpfe und Niederungswälder am Kaspischen Meer.

Die Seen Kapazgöl, Göjgöl und Maralgöl. Sie gelten als Naturwunder Aserbaidschans.

Dichte Wälder, grüne und mit Blumen besternten Blumenwiesen, Wasserfälle, Eisbrunnen, Flüsse, Täler am Fuß vom Kapaz Berg. Ausländische Gäste und Besucher sind durch ihre unvergleichbare Schönheiten immer begeistert. Hier ist unwiederholbare und einzigartige Natur Aserbaidschans, besonders Göjgöl, Maralgöl, Dshejrangöl, Ördäkgöl, Säligöl, Aghgöl, Garagöl und Schamligöl einfach faszinierend. Die Seen sind rings von allen Seiten von großartigen Bergen umgeben. Hier gibt es insgesamt 19 spektakuläre Seen. Die wunderschöne Waldlandschaft am Göjgöl See ist einfach faszinierend.

AZERTAC präsentiert Bilder von Schönheiten dieser Natur.