Katar gibt WM-Aufgebot bekannt

Gastgeber Katar hat neun Tage vor dem Eröffnungsspiel sein Aufgebot für die Fußball-WM (20. November bis 18. Dezember) verkündet. Im 26-köpfigen Kader des spanischen Trainers Felix Sanchez stehen ausschließlich Profis, die in der katarischen Stars League aktiv sind, darunter 13 vom Rekordmeister Al-Sadd SC aus Doha.

Größter Hoffnungsträger des Teams ist Offensivspieler Akram Afif, der sich in seiner Vergangenheit an einer Karriere in Europa versuchte. Beim FC Villarreal, Sporting Gijon und bei KAS Eupen schaffte er den Durchbruch aber nicht.

Katar eröffnet am 20. November gegen Ecuador die viel kritisierte Winter-WM, weitere Gegner in Gruppe A sind Senegal (25. November) und die Niederlande (29. November).

Katars WM-Aufgebot:

Tor: Saad Al-Sheeb (Al-Sadd SC/Katar), Meshaal Barsham (Al-Sadd SC), Yousef Hassan (Al-Gharafa SC/Katar)

Abwehr: Pedro Miguel (Al-Sadd SC), Musab Khoder (Al-Sadd SC), Tarek Salman (Al-Sadd SC), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail SC/Katar), Boualem Khoukhi (Al-Sadd SC), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd SC), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail SC), Homam Ahmed (Al-Gharafa SC)

Mittelfeld: Jassem Gaber (Al-Arabi SC/Katar), Ali Asad (Al-Sadd SC), Assim Madibo (Al-Duhail SC), Mohammed Waad (Al-Sadd SC), Salem Al-Hajri (Al-Sadd SC), Mostafa Tarek Mashaal (Al-Sadd SC), Karim Boudiaf (Al-Duhail SC), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan SC/Katar)

Angriff: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan SC), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa SC), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd SC), Akram Afif (Al-Sadd SC), Almoez Ali (Al-Duhail SC), Mohammed Muntari (Al-Duhail SC), Khalid Muneer Mazeed (Al-Wakrah SC/Katar).