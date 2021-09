Katarische Unternehmen sind an Beteiligung am Wiederaufbau befreiter Gebiete interessiert

Baku, 8. September AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov ist mit dem Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten von Katar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministeriums gegenüber AZERTAC wiesen die Seiten bei dem Treffen auf die Bedeutung gegenseitiger Besuche für die Entwicklung der Zusammenarbeit hin. Zudem wurde betont, dass Katars Unterstützung für eine gerechte Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Konflikts im Rahmen der territorialen Integrität und Souveränität Aserbaidschans hoch eingeschätzt wird. Minister Jabbarov sagte, Aserbaidschan lege in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Katar einen großen Wert auf die Ausweitung der Handelsbeziehungen und der Zusammenarbeit im Bereich Investitionen. Die Wirtschaftskreise und Geschäftsleute der beiden Länder arbeiten in verschiedenen Wirtschaftssektoren eng zusammen. Eine Reihe von aserbaidschanischen Produkten werden in katarischen Handelsnetzen verkauft. Die Gründung des Aserbaidschanischen Handelshauses in Katar, die Organisation der Veranstaltung “Investment Roadshow”, der Informationsaustausch über Produkte mit einem Exportpotenzial und andere Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Handelspartnerschaft beitragen werden.

Im Laufe des Gesprächs informierte man die Gäste über das günstige Geschäftsumfeld, das wirtschaftliche Potenzial Aserbaidschans sowie über die Logistikkapazitäten der Industriezonen und die freie Wirtschaftszone Alat.

Der katarische Außenminister Sultan bin Saad Al Muraikhi sagte seinerseits, sein Land sei am Ausbau der Beziehungen zu Aserbaidschan und katarische Unternehmen an der Teilnahme an Projekten für den Wiederaufbau und die Entwicklung der von der armenischen Okkupation befreiten aserbaidschanischen Gebiete interessiert. Er teilte seine Ansichten über die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Katar.