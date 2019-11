Khizi Berge in Bildern

Khizi, 6. November, AZERTAC

Khizi ist eine Gebirgsgegend und liegt nicht weit entfernt von der Hauptstadt Baku. Deswegen kommen hierher viele Touristen vor allem aus Baku. Hügelige Landschaft, mildes Klima und frische Luft von Khizi locken viele Urlauber an.

Es scheint, dass die Berge hier in Khizi mit Henna rot gefärbt sind und an die Oberfläche des Planeten Mars erinnern. Dieses Naturphänomen bewundern die Touristen.

Der höchste Gipfel der Gebirgsgegend Khizi ist der Berg Dubrar, der 2205 Meter über dem Meeresspiegel liegt.

AZERTAC präsentiert die spektakulären Ansichten von Khizi in Bildern, die von einem professionellen aserbaidschanischen Fotografen Lyokin aufgenommen worden sind. Einige der Fotos wurden in der Nacht und in der Morgendämmerung gefilmt.