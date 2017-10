Khoschbacht Yusifzadeh: Die milliardste Tonne Öl wird in Aserbaidschan in erster Novemberwoche 2 gefördert

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

In der ersten Novemberwoche wird die Ölgewinnung in Aserbaidschan ein Maß von 2 Milliarden Tonnen erreichen.

Das sagte der erste Vizepräsident des staatlichen Ölkonzerns SOCAR, Akademiker Khoschbacht Yusifzade in einem Exklusivinterview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC. Er fügte hinzu, dass es ein denkwürdiges Event in der Ölindustrie sein wird, und aus diesem Anlass am 5. November eine feierliche Veranstaltung stattfinden wird.

SOCAR-Vizepräsident erinnerte daran, dass die erste Milliarde Tonne Öl in Aserbaidschan am 28. März 1971 gewonnen wurde. Das wurde innerhalb eines Jahrhunderts möglich. Um die zweite Milliarde Tonne Öl zu fördern, brauchten aserbaidschanische Ölarbeiter weniger als ein halbes Jahrhundert – etwa 46 Jahre.