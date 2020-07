Kirgisien meldet 439 neue Infektionen, 11 Corona-Tote in 24 Stunden

Bischkek, 15. Juli, AZERTAC

Die Coronakrise ebbt nicht ab. Die Zahl der täglichen gemeldeten Neuinfektionen in vielen Ländern nimmt immer mehr zu.

Binnen letzten 24 Stunden wurden im zentralasiatischen Land Kirgisien 439 neue Infektionen bestätigt. 11 weitere Menschen in Kirgisien an der Lungenkrankheit gestorben. Das geht aus einem Bericht des kirgisischen Gesundheitsministeriums hervor, wie das kirgisische Büro von AZERTAC mitteilt.

In Kirgisistan zählt derzeit 11.977 Infektionen. Bisher starben 160 Menschen an COVID-19. Am letzten Tag wurden 105 und bis jetzt 1980 Medizinarbeiter mit dem Virus infizier, hieß es in dem Bericht weiter.