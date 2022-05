Kirgisische Parlamentsdelegation zu Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Eine kirgisische parlamentarische Delegation um den stellvertretenden Vorsitzenden von Dschogorku Kengesch von Kirgisistan, Ulan Primov, ist am Montag, dem 16. Mai in Aserbaidschan angekommen, um an der dritten Generalkonferenz der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO PA) teilzunehmen.

Am Internationalen Heydar Aliyev Flughafen wurde die kirgisische Parlamentsdelegation vom Vorsitzenden des parlamentarischen Komitees für Arbeit und Sozialpolitik, dem Leiter der aserbaidschanisch-kirgisischen Arbeitsgruppe für interparlamentarische Beziehungen, Musa Guliyev, dem kirgisischen Botschafter in Aserbaidschan, Kairat Osmonaliyev, und anderen Beamten begrüßt.

Der Besuch endet am 18. Mai.