Klaus Iohannis Rumäniens Präsident wiedergewählt

Baku, 25. November, AZERTAC

Mit deutlicher Mehrheit ist Klaus Iohannis bei der Stichwahl um das rumänische Präsidentenamt am Sonntag bestätigt worden. Der bürgerliche Politiker erhielt am Sonntag 65,88 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlbehörde in Bukarest nach Auszählung von 99,67 Prozent der Stimmen am Montag mit.

Damit lag er deutlich vor seiner sozialdemokratischen Gegenkandidatin Viorica Dancila, die nach diesem Stand der Auszählung auf 34,12 Prozent kam. Das amtliche Endergebnis soll in einigen Tagen vorliegen. Der von der bürgerlichen Regierungspartei PNL unterstützte Iohannis gilt als bürgerlich und als Proeuropäer.