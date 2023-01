Kollektiv von AZERTAC gedenkt der Opfer der 20. Januartragödie 1990 in Baku

Schuscha, 20. Januar, AZERTAC

Vor 33 Jahren wurde in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku von Spezialeinheiten der Sowjetarmee ein Blutbad angerichtet.

Das Kollegium der Nachrichtenagentur AZERTAC besuchte am Volkstrauertag die Märtyreralle und gedachte hier der Opfer der blutigen 20. Januartragödie 1990 in Baku. Man legte an den Grabmalen frische Nelken nieder und ehrte das Gedenken von allen unseren Märtyrern mit tiefem Respekt.

In der Nacht von 19. zum 20. Januar 1990 marschierten Einheiten der Sowjetarmee auf Befehl der UdSSR-Führung in die Stadt Baku ein. In den Städten Baku und Sumgait, Länkärän und Neftchala wurde ein Blutbad gegen Zivilisten, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen angerichtet.

Als Folge dieser militärischen Aggression wurden 149 Menschen auf brutale Weise getötet, 744 weitere Personen schwer verletzt, 4 Personen wurden vermisst.