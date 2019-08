Kommando- und Stabsübungen “Eternity-2019“ in Baku

Baku, 27. August, AZERTAC

Am 2. September beginnt in Baku die Kommando- und Stabsübungen “Eternity-2019“. An den Übungen mit Computerunterstützung werden die aserbaidschanische, türkische und georgische Armeeangehörigen teilnehmen.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC werden die Übungen, die aus theoretischen und praktischen Teilen bestehen, sowohl im Zentrum für Kriegsspiele der Streitkräfte, als auch im Feld durchgeführt werden.

Vertreter von militärischen Einheiten und zuständigen Regierungsbehörden von drei Ländern werden die Aufgaben zum Schutz regionaler Wirtschaftsprojekte ausführen.

Die Übungen dauern bis zum 6. September.