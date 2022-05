Konferenz zum Thema “Heydar Aliyev und Entwicklung unabhängiger Medien in Aserbaidschan VIDEO

Baku, 11. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Mai Fand in der amtlichen Nachrichtenagentur AZERTAC eine Konferenz zum Thema “Heydar Aliyev und Entwicklung unabhängiger Medien in Aserbaidschan“ statt.

Sie wurde von der Agentur für die Medienentwicklung und AZERTAC veranstaltet und dem 99. Jahrestag von Nationaleader Heydar Aliyev gewidmet.

Vor der Veranstaltung wurden am Denkmal von großem Leader im Foyer von AZERTAC-Gebäudes Blumen niedergelegt.

Der AZERTAC-Vorstandvorsitzende Aslan Aslanov, der Geschäfstführer der Agentur für die Medienentwicklung Ahmad Ismayilov, der erste stellvertretende Generaldirektor der russischen Nachrichtenagentu, TASS Mikhail Gusman, der Vorsitzende des Presserates, Aflatun Amaschov, die Parlamentsabgeordente, Publizistin Ganira Paschayeva und der bekannte Journalist Tural Museyibov hielten eine Rede bei der Veranstaltung, sprachen in ihren Reden über große Verdienste von Heydar Aliyev um die Entwicklung der Massenmedien in Aserbaidschan und teilten ihre Erinnerungen.