Konferenz zum Thema “Interreligiöser Dialog und islamische Solidarität“ in St. Petersburg

Am 23. November hat in St. Petersburg eine Konferenz zum Thema "Russland-Aserbaidschan: Interreligiöser Dialog und Islamische Solidarität im Namen des Friedens, der Sicherheit und Zusammenarbeit" stattgefunden.

Als Organisatoren der Konferenz traten das Staatliche Komitee für Arbeit mit Diasporaorganisationen, die Verwaltung der Moslems im Kaukasus, die religiöse Verwaltung für St. Petersburg und Nordwestrussland auf. Die Konferenz begann mit dem Vorlesen von Versen aus dem heiligen Koran.

Bei der Konferenz, die im Rahmen des von Präsident Ilham Aliyev erklärten “Jahres der islamischen Solidarität“ bisher in Baku, Helsinki, Teheran, Istanbul, Tashkent und Madrid stattfand, trat der Vorsitzende der Verwaltung der Moslems im Kaukasus Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade auf und übermittelte den Veranstaltungsteilnehmern die Grüße von Präsident Ilham Aliyev.

Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade bemerkte, dass man in der Staatspolitik Aserbaidschans einen besonderen Wert auf die Traditionen der Toleranz und Multikulturalität legt.

Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade erinnerte in seiner Rede an die in der Welt steigenden Tendenzen der Islamophobie und Xenophobie und wies auf die Wichtigkeit der Verstärkung des Kampfes gegen diese negativen Tendenzen hin.

Dann verlas der stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation, den Ko-Vorsitzenden der bilateralen Regierungskommission Ilyas Umakhanov eine Botschaft der Vorsitzende des Föderationsrates, des Oberhauses des russischen Parlaments Valentina Matviyenko an die Konferenzteilnehmer.

Dann wurde ein Appell des Patriarchen von Moskau und der ganzen Rus Kirill an die Veranstaltungsteilnehmer vorgelesen.

Nach den Reden setzte die Konferenz ihre Arbeit mit Plenarsitzungen fort

Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine Vereinbarung über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung der Moslems im Kaukasus, der religiösen Verwaltung für St. Petersburg und Nordwestrussland unterzeichnet.

Die Konferenz setzt ihre Arbeit fort.