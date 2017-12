Konferenz zum Thema "Neue Energie-und Kommunikationsmöglichkeiten an der Schnittstelle von Ost und West" in Baku

Baku, 23. Dezember, AZERTAC

Am Samstag, dem 23. Dezember fand in Baku eine Konferenz zum Thema "Neue Energie- und Kommunikationsmöglichkeiten an der Schnittstelle von Ost und West" statt. Sie wurde organisiert durch die Partei Neues Aserbaidschan (PNA), berichtet AZERTAC.

Der stellvertretende Premierminister von Aserbaidschan, der stellvertretende PNA-Vorsitzende und Exekutivsekretär, Ali Ahmadov, sprach in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der traditionellen Konferenz sowie die globalen Energie- und Verkehrsprojekte an, die in den letzten Jahren neue Dividende für unser Land gebracht haben. Der stellvertretende Premierminister sagte, dass diese Projekte dazu dienen, den Wohlstand unserer Bevölkerung zu verbessern.

Weitere Redner sprachen auf der Konferenz von großen Arbeiten, die im Bereich der Entwicklung des Verkehrssektors in den letzten Jahren in Aserbaidschan durchgeführt wurden.

Der erste Vizepräsident des staatlichen Ölkonzerns SOCAR, Akademiemitglied Khoshbakht Yusifzade, sprach in seiner Rede die Öl- und Gasstrategie an, deren Grundstein von Nationalleader Heydar Aliyev in Aserbaidschan gelegt wurde und heute von Präsident Ilham Aliyev erfolgreich fortgesetzt wird. Er erinnerte an neuen Vertrag über gemeinsame Erschließung von Vorkommen Aseri, Tschirag und Gunaschli im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres und anteilmäßige Aufteilung der Ölförderung und sagte, dass die Gewinnung von zwei Milliarden Tonnen Öl in Aserbaidschan gefeiert wurde.

Die Konferenz setzte sich mit einem Konzertprogramm fort.