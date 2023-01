Kongress des US-Bundesstaates Utah verabschiedet Erklärung zu Aserbaidschan

Baku, 21. Januar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Botschafter in den USA, Khazar Ibrahim, hat sich mit dem Präsidenten des Senats im Kongress im Bundesstaat Utah, Stuart Adams, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Brad Wilson, und dem Senator, Michael McKell, getroffen.

AZERTAC zufolge gab der Botschafter bei dem Treffen Informationen über die engen bilateralen und interparlamentarischen Beziehungen Aserbaidschans zu den USA und dem Bundesstaat Utah sowie über die wachsende Rolle Aserbaidschans in der Region, außenpolitische Prioritäten und Innovationen. Die Seiten tauschten Meinungen zu diesen Themen aus.

Anschließend nahm Botschafter Khazar Ibrahim an den Sitzungen des Senats und des Repräsentantenhauses teil. In den beiden Kammern des Kongresses wurden amerikanische Parlamentarier über die blutige Tragödie am 20. Januar 1990 in Baku informiert.

Hier sei erwähnt, dass der Kongress eine Erklärung zur Republik Aserbaidschan verabschiedet hat. Im Statement wurde darauf hingewiesen, dass Aserbaidschan nicht nur der erste mehrheitlich muslimische Staat, der Frauen die gleichen politischen Rechte gab wie Männern, sondern einer der ersten Staaten weltweit.