Koordinierungsgremien von in Spanien und Portugal lebenden Aserbaidschanern gebildet

Madrid, 20. Mai, AZERTAC

In Madrid hat eine Gründungsversammlung der in Spanien und Portugal lebenden Aserbaidschaner stattgefunden.

Am Treffen nahmen ebenfalls Fuad Muradov, Vorsitzender des staatlichen Komitees für Arbeit mit der Diaspora, Anar Maharramov, Botschafter der Republik Aserbaidschan im Königreich Spanien sowie die Aktivisten von Diaspora-Organisationen in Spanien und Portugal teil.

AZERTAC zufolge fand bei dem Treffen ein ausführlicher Meinungsaustausch über die Intensivierung der Aktivitäten der aserbaidschanischen Diaspora in Spanien und Portugal statt.

Dann wurden die Koordinierungsgremien der in Spanien und Portugal lebenden Aserbaidschaner gebildet. Yagut Novruzova und Karim Karimov wurden zu den Koordinatoren in Spanien und Orkhan Abbasov in Portugal gewählt.