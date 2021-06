Koordinierungsstelle hält ihre nächste Sitzung ab

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Der per Dekret des Präsidenten der Republik Aserbaidschan vom 24. November 2020 gebildeten Koordinierungsstab, der sich mit der Lösung von sozialen, humanitären, organisatorischen und anderen Fragen in den von der Besatzung befreiten Gebieten der Republik Aserbaidschan befasst und die Aktivitäten in diesem Bereich koordiniert, hat am Donnerstag, dem 10. Juni ihre ordentliche Sitzung abgehalten.

Samir Nuriyev, Leiter des Präsidialamtes und Stabs informierte die Teilnehmer über die erteilten Aufträge und die bisher durchgeführten Arbeiten.