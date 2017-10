Kopien von wichtigen historischen Dokumenten an Aserbaidschan übergeben

Genf, 4. Oktober, AZERTAC

Der stellvertretende Ministerpräsident, Vorsitzende des staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, Ali Hasanov und der Minister für Kultur und Tourismus Abulfas Garayev, die zu einem Besuch in der Schweiz weilen, haben die Bibliothek des Genfer UN-Büros besucht.

AZERTAC zufolge informierte man aserbaidschanische Besucher hier über die Geschichte der Bibliothek. Man teilte mit, dass es in der Bibliothek ein Archiv der nationalen Liga gibt. Der Leiter der Bibliothek Francesco Pisano sagte, dass im Archiv eine Reihe von historischen Dokumente über die erste Aserbaidschanische Demokratische Republik (ADR) aufbewahrt werden. Unter diesen Dokumenten finden sich auch Briefe und Appelle von aserbaidschanischer Delegation, die an den Friedensverhandlungen in Paris teilnahm, sowie Karten und andere wichtige historische Dokumente.

Ende 2016 wurde auf Initiative der ständigen Vertretung Aserbaidschans bei den internationalen Organisationen in Genf ein Absichtserklärung zwischen der Vertretung und der Bibliothek über die Übergabe von diesen Dokumenten an die aserbaidschanische Seite unterzeichnet.

Laut der Absichtserklärung wurde eine Digitalkopien dieser Dokumente bestehend aus 36 Tausend Seiten vorbereitet und am 3. Oktober von Leiter des Genfer UN-Büros Michael Møller an den stellvertretenden Ministerpräsidenten Aserbaidschans Ali Hasanov übergeben.

An demselben Tag besuchte aserbaidschanische Delegation auch “Aserbaidschans Zimmer“ in der Residenz des Genfer UN-Büros.

Elgün Niftali, AZERTAC

