Kriegsschiffe von Kasachstan in Baku angekommen

Baku, 5. August, AZERTAC

Die Kriegsschiffe der kasachischen Marine sind in Baku angekommen, um im Rahmen der Armeespiele 2022 am internationalen Wettbewerb ”Sea Cup” in den Hoheitsgewässern von Aserbaidschans im Kaspischen Meer teilzunehmen, wie das Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.