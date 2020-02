Kulturjahr Aserbaidschans in Italien feierlich eröffnet VIDEO

Rom, 21. Februar, AZERTAC

Am 20. Februar ist im Quirinalspalast in Rom ein Konzert zur Eröffnung des Kulturjahres Aserbaidschans in Italien veranstaltet worden.

AZERTAC zufolge wohnten Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, Präsident Sergio Mattarella und seine Tochter Laura Mattarella dem Konzert bei.

Im Konzert spielte das Aserbaidschanische Staatliche Kammerorchester die Werke von berühmten aserbaidschanischen und italienischen Komponisten.