Kylian Mbappe zu Frankreichs bestem jungen Spieler 2017 gekürt

Paris Saint-Germains Senkrechtstarter Kylian Mbappe wurde in seinem Heimatland zum besten jungen Spieler des Jahres gekürt. Der Franzose setzte sich in der Wahl von Telefoot gegen Manchester Uniteds Angreifer Anthony Martial und Maxime Lopez von Olympique Marseille durch.

Nach der Preisverleihung sprach der 19-Jährige über seine kommenden Ziele. "In der Champions League repräsentieren wir Frankreich, weil wir das letzte verbleibende französische Team sind", erklärte der Angreifer bei TF1 und schob nach: "Das Wichtigste ist, dass wir uns erstmal gegen Real Madrid durchsetzen."

Auch die anstehende WM ist ein besonderes Highlight in Mbappes junger Karriere. "Danach steht natürlich die Weltmeisterschaft an. Es ist der größte Wettbewerb für einen Fußballer und ich träume davon, dort zu spielen", so der Stürmer abschließend.