Las Vegas: Gebäude aus Bierflaschen

Las Vegas ist bekanntlich eine Stadt der Superlative - aber sicherlich nicht, was Energiebewusstsein oder Nachhaltigkeit betrifft. Aber immerhin: Jetzt wurde dort das weltgrößte Gebäude aus recycelten Bierflaschen eröffnet.

Erbauen ließ den Morrow Royal Pavilion der in der Glitzer- und Spielerstadt in Nevada ansässige Entrepreneur Scott McCombs. Das rund 10.000 Quadratmeter Fläche bietende Fabrikgebäude ist aus mehr als einer halben Million Bierflaschen gebaut - die zu einem Verbundmaterial namens GreenStone recycelt wurden. Ein spannender Kontrast zu all den Tag und Nacht grell erleuchteten Casinos und Nachbildungen der Baudenkmäler dieser Welt.