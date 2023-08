Latschin: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Drehpavillon von Kreativstudio „Hohazfilm“ ein VIDEO

Latschin, 25. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Freitag, dem 25. August beim Besuch in der Latschin Region an der Eröffnung eines Drehpavillons des Kreativstudios „Hochazfilm“, teilgenommen.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady wurden über die im Pavillon geschaffenen Bedingungen informiert.

Man teilte mit, dass das Studio „Hochazfilm“, ein seltenes kreatives Raumprojekt in Karabach ist und aus zwei Verwaltungsgebäuden und einem Drehpavillon in der Stadt Latschin besteht.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Tätigkeitsbereichen von „Hochazfilm“ die Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit der groß angelegten Werbung für die Region Karabach, die Berichterstattung über Kultur- und Massenveranstaltungen in der Region, die Förderung von Wiederaufbauarbeiten in Latschin, nationale Marken und lokale Produkte der Region umfassen. Darüber hinaus sieht das Projekt eine Zusammenarbeit mit dem Filmkunst- und Kreativverband, die Veranstaltung von Sommerschulen für Jugendliche, Kreativworkshops und Wettbewerben vor.