Lawinenunglück in Ost-Türkei: Sieben Personen unter Schneemassen gerettet

Baku, 5. Februar, AZERTAC

Fünf Menschen wurden am Dienstag in der osttürkischen Provinz Van durch eine Lawine getötet. Sieben Personen konnten unter den Schneemassen gerettet werden. Die Suche nach zwei Vermissten ging am Mittwochmorgen weiter.

In den frühen Abendstunden kam es im Bezirk Bahcesaray in der osttürkischen Provinz Van zu einer Lawine, die einen Kleinbus unter sich begrub.

"Sieben Personen wurden bei den Rettungsarbeiten lebend gerettet. Unglücklicherweise konnten fünf Menschen nur noch tot geborgen werden", so der Gouverneur der Provinz Van, Mehmet Emin Bilmez. Zwei Personen werden noch vermisst, so Bilmez weiter.

Rettungsarbeiten dauern an - Seit den frühen Morgenstunden gehen die Rettungsarbeiten mit Hochdruck weiter. Die Einsatzkräfte hoffen, die zwei Vermissten noch lebendig bergen zu können, doch die Hoffnung schwindet mit jeder Minute.

Lawine durch Schneeräumfahrzeug ausgelöst - Allem Anschein nach wurde die Lawine, die am Dienstagabend gegen 17.00 Uhr abging, durch Schneeräumarbeiten ausgelöst. Während das Räumfahrzeug der Lawine knapp entging, wurde ein folgender Kleinbus unter den Schneemassen begraben. Der Führer des Schneeräumfahrzeugs konnte Hilfe rufen und innerhalb kürzester Zeit fanden sich Rettungskräfte, die Gendarmerie sowie der türkische Katastrophenschutz AFAD an der Unglücksstelle ein.