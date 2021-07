Leichtes Erdbeben in Neuseeland

Baku, 12. Juli, AZERTAC

Ein Beben mit einer Stärke 4.3 ereignete sich vor kurzem in der Nähe von Te Anau (Southland District, Southland) in Neuseeland, wie Neuseelands Erdbebenwarte (GeoNet) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Montag, dem 12. Juli 2021, gegen Mittag um 13:12 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 106 km unter dem Epizentrum.