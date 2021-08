Leichtes Erdbeben trifft Iran

Baku, 13. August, AZERTAC

In Iran gab es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.7 auf der Richterskala. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Freitag, dem 13. August, gegen Mittag um 13:31 Lokalzeit 25 km nordöstlich von der Stadt Bandar Genaveh (Buschehr) in einer Tiefe von 10 km.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab ebenfalls eine Stärke von 4.7 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.