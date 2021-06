Leichtes Erdbeben trifft Japan

Baku, 28. Juni, AZERTAC

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.0 hat es in der Nähe von Kushiro-shi (Kushiro Shi, Hokkaido) in Japan gegeben, wie Japan's National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Montag, dem 28. Juni 2021, früh nachmittags um 15:13 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 70 km unter dem Epizentrum.