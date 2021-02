Leiter des diplomatischen Korps lernen von armenischen Okkupanten völlig zerstörte Stadt Jabrayil kennen VIDEO

Jabrayil, 6. Februar, AZERTAC

Am Samstag, dem 6. Februar kamen die Leiter des diplomatischen Korps in Aserbaidschan, Militärattachés und Journalisten im Rahmen ihres Besuchs in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Jabrayil (deutsche: Dschäbrayil) in der Stadt Jabrayil an, nachdem sie im Dorf Jojug Marjanli (deutsch: Dschodschug Märdschanli) jener Region gewesen waren.

In der Stadt Jabrayil besichtigten sie den zerstörten Friedhof. Anschließned lernten die Leiter des diplomatischen Korps andere zerstörte Teile der Stadt und hier angerichtete enorme Zerstörungen kennen.

Die Diplomaten werden während der Reise vom aserbaidschanischen Präsidentenberater Hikmat Hajiyev, dem Assistenten der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan Eltschin Amirbayov und anderen Beamten begleitet, wie ein AZERTAC Regional-Korrespondent mitteilte.