Leonid Kalashnikov: Abstimmung erfolgt rechtmäßig

Baku, 9. Februar, AZERTAC

Am 9. Februar ist der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission (ZWK), Mazahir Panahov, mit einer Delegation der Staatsduma der Russischen Föderation zusammengetroffen.

AZERTAC zufolge informierte er russische Gäste über den Wahlprozess.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Wahlen von ausländischen und lokalen Medien berichtet werden. Die meisten politischen Parteien des Landes nehmen an den Wahlen teil. Internationale und lokale Beobachtern schauen sich verschiedene Wahllokale an. In den 1000 Wahllokalen sind die Webcams installiert, um eine transparente Abstimmung zu gewährleisten.

Leonid Kalaschnikow sagte seinerseits, dass sie den Eindruck haben, dass es in den Wahlbezirken transparent zugeht. Wir stellten bisher noch keine Verstöße fest, sagte der Gast.

Dann beantwortete M.Panahov die Fragen der Gäste.