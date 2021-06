Lettische Delegation zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung von Roman Naudinshin, dem Leiter der Gruppe für die Förderung der Zusammenarbeit mit dem aserbaidschanischen Parlament im lettischen Sejm weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan.

AZERTAC zufolge hat die lettische Delegation am 8. Juni die Ehrenallee in Baku besucht, wo sie das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev geehrt und frische Blumen an seinem Grabmal niedergelegt hat.

Die Gäste gedachten hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, und legten Blumen an ihrem Grabmal nieder.

Dann hat die Delegation die Allee der Märtyrer besucht, wo er das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit und Wiederherstellung der territorialen Integrität ihrer Heimat hingegeben haben. Die Gäste legten rote Nelken an ihren Gräbern nieder.