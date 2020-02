Lettischer Beobachter: Parlamentswahlen in Aserbaidschan demokratisch gelaufen

Baku, 9. Februar, AZERTAC

Als Beobachter aus Lettland habe ich auch die Parlamentswahlen in Aserbaidschan beobachtet. Wir besuchten verschiedene Wahllokale. Alles war gut organisiert. Die Abstimmung verlief in demokratischer Weise.

AZERTAC zufolge sagte dies Armands Krause, Mitglied der lettischen Beobachtungsmission aus Lettland. Es gab eine große Anzahl von lokalen Beobachtern in den Wahllokalen, fügte der Gast hinzu. Dies bedeutet, dass politische Prozesse im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Dies ist ein wichtiger Punkt. Die Abstimmung war in den Wahllokalen, in denen wir gewesen waren, demokratisch gelaufen. Es hat keine Verstöße gegen das Wahlgesetz gegeben. Der gesamte Wahlprozess war sowohl in der Hauptstadt, als auch in den Regionen des Landes sehr gut organisiert, Armands Krause.