Lewandowskis muss verletzungsbedingt eine Pause von fünf bis zehn Tagen einlegen

Baku, 30. März, AZERTAC

Robert Lewandowski war am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel mit der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra nach einer Stunde ausgewechselt worden. Nach Angaben des polnischen Fußballverbandes zog er sich eine Bänderverletzung im rechten Knie zu. Am nächsten Qualifikationsspiel am Mittwoch gegen England werde der 32-Jährige nicht teilnehmen, sondern für weitere Behandlungen vorzeitig zum FC Bayern zurückkehren.

Lewandowski kehrte flugs nach München zurück. Seine Rückreise verbrachte er mit der Hypothek, dass die Mediziner des polnischen Nationalteams bereits eine erste Einschätzung abgegeben hatten. Bei einer solchen Außenbandverletzung sei eine Pause von fünf bis zehn Tagen zu veranschlagen. Damit würden sich die Befürchtungen bestätigen, die noch am Sonntagabend beim Bayern-Abgesandten Uli Hoeneß für erhöhten Puls gesorgt hatten: Lewandowski dürfte für das Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag gegen Leipzig ausfallen - was die Verletzung für das Viertelfinale in der Champions League in zwei Wochen gegen Paris St. Germain bedeutet, ist unklar.