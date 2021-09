Leyla Abdullayeva: Diese Gebiete sind Bestandteil Aserbaidschans und es kann keine Rede von irgendeinem Status sein

Baku, 12. September, AZERTAC

“Wir betrachten den Status von Berg-Karabach nicht als gelöst”, sagte der US-Botschafter in Armenien. Dieses Thema steht auf der Tagesordnung der Minsk-Gruppe.” Es ist inakzeptabel, dass der US-Botschafter solch einer Ansicht ist. Der Konflikt ist vorbei. Aserbaidschan hat seine territoriale Integrität gewährleistet und die Wirtschaftsregionen Ost-Zangazur und Karabach wurden nach Präsidialerlass vom 7. Juli 2021 gegründet.

Das sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Leyla Abdullayeva, als Anfrage von Massenmedien.

”Diese Gebiete sind ein Bestandteil Aserbaidschans und es kann keine Rede von irgendeinem Status sein. Indem das Abkommen über einen vollständigen Waffenstillstand vom 10. November 2020 eine Gelegenheit bietet, die Beziehungen in der Region auf der Grundlage neuer Realitäten, einschließlich der Prinzipien des Völkerrechts, zu normalisieren, dient eine solche Erklärung dazu, die Situation zu verschärfen. ”Dieses Statement des Vertreters des Ko-Vorsitzenden zu einem Zeitpunkt, in dem die künftigen Aktivitäten der Minsk-Gruppe der OSZE diskutiert werden, beschatten die zukünftigen Aktivitäten der Minsk-Gruppe“, so Leyla Abdullayeva.