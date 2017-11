Linda Lanzillotta: Italien legt großen Wert auf die Entwicklung von Beziehungen zu Aserbaidschan

Baku, 1. November, AZERTAAC

Am 1. November ist der aserbaidschanische Parlamentssprecher Ogtay Asadov mit einer Delegation unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden des Senats von Italien, Linda Lanzillotta zusammengetroffen.

Ogtay Asadov zeigte sich beim Gespräch zuversichtlich, dass dieser Besuch zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern beitragen wird.

Er betonte, dass es eines der wichtigen Themen sei, die Beziehungen zu Italien im bilateralen Format und im Rahmen der internationalen der parlamentarischen Organisationen auszubauen. Er sprach aktiven politischen Dialog und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich an und sagte, Italien sei einer der wichtigsten Handelspartner Aserbaidschans. Die Beziehungen entwickeln sich in aufsteigender Linie. Diese Entwicklung umfasst alle Aspekte des Lebens. Die Verhandlungen und Treffen der hochrangigen Delegationen, insbesondere der Staatsoberhäupter, haben unsere Beziehungen auf eine qualitativ neue Ebene gehoben. Die unterzeichneten 40 Dokumente bieten einen rechtlichen Rahmen für unsere Beziehungen und gewährleisten unsere effektive Zusammenarbeit, fügte er hinzu. Von Januar bis September dieses Jahres belief sich das Handelsvolumen mit Italien auf 2 Mrd. USD 39 Mio. Diesen Wert wollen wir in Zukunft weiter erhöhen, sagte er.

Der aserbaidschanische Parlamentssprecher betonte auch das hohe Niveau der Beziehungen auf der Parlamentsebene. Er stellte fest, dass die Tätigkeit von Freundschaftsgruppen in den gesetzgebenden Körperschaften der beiden Länder von gemeinsamem Nutzen ist. In der Nationalversammlung sind 69 Mitglieder der interparlamentarischen Gruppe für Beziehungen zu Italien. Dies ist ein Anzeichen für das Interesse und den guten Willen unserer Abgeordneten in Italien. Wir schätzen den regelmäßigen Meinungsaustausch der Abgeordneten der beiden Länder in verschiedenen internationalen Organisationen hoch ein und tauschen Meinungen zu Themen aus, die sie interessieren. Wir glauben, dass unsere Beziehungen sich im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich weiter vertiefen werden, so O. Asadov.

Frau Linda Lanzillotta zeigte sich zufrieden über ihren Besuch in Aserbaidschan und brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser Besuch die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Parlamenten positiv beeinflussen werde, sagte sie.

Italien legt großen Wert auf die Entwicklung der Beziehungen zu Aserbaidschan. Wir wollen unsere Beziehungen zu diesem Land in verschiedenen Bereichen vertiefen, so der italienische Gast.

Die Seiten erörterten die Aussichten für die weitere Entwicklung der interparlamentarischen Beziehungen, die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, kulturellen, humanitären Bereichen und andere Fragen von gemeinsamem Interesse.